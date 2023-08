Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230827 - 0989 Frankfurt - Westend: Festnahme nach Einbruch

Frankfurt (ots)

(hol) Am Freitagabend stiegen zwei Männer in einen botanischen Garten im Westend ein. Die Polizei nahm beide fest, nachdem Zeugen verdächtige Bewegungen auf dem Gelände gemeldet hatten.

Gegen 22:30 Uhr meldeten aufmerksame Zeugen mutmaßliche Einbrecher in dem botanischen Garten in der Siesmayerstraße. Unverzüglich fuhren mehrere Streifenwagen dorthin. Die Beamten nahmen in der Folge zwei Männer (40 und 33 Jahre alt) fest, die gerade von dem Gelände flüchteten. Bei dem 40-jährigen Tatverdächtigen fand die Polizei diverses Diebesgut, dass aus dem vorangegangenen Einbruch stammte. Der 33-jährige Tatverdächtige, der erst vor wenigen Tagen aus der Haft entlassen worden war und keinen festen Wohnsitz hat, wurde in die Haftzellen des Präsidiums eingeliefert. Sein Komplize wurde in Ermangelung von Haftgründen auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell