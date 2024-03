Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar

Beihingen: Diebe erbeuten mehrere tausend Euro bei Einbruch in Gaststätte

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag (09.03.2024) auf Sonntag (10.03.2024) wurde durch bislang unbekannte Personen in eine Gaststätte auf dem Marktplatz im Stadtteil Beihingen eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und verschafften sich so Zugang zum Gastraum. Dieser wurde anschließend durchwühlt. Auch die dort aufgestellten Spielautomaten versuchten die Unbekannten zu öffnen. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, lässt sich bislang noch nicht abschätzen. An der Einrichtung der Gaststätte entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, unter der Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell