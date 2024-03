Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: fremdenfeindliche Schmierereien festgestellt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschmierten im Zeitraum Freitag (08.03.2024) bis Sonntag (10.03.2024) mit blauem Farbstift die Gemeinschaftsschule in Weil im Schönbuch sowie die dortige Turnhalle. Dabei hinterließen sie fremdenfeindliche und antisemitische Parolen sowie mehrere Hakenkreuze. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

