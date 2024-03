Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab, Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Auf der Kreisstraße 1075 zwischen Gärtringen und Deckenpfronn kam es am Sonntag (10.03.2024) gegen 12:00 Uhr zu einem Vorfall, bei dem ein 67-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde. Der 67-Jährige fuhr mit seinem Citroen von Gärtringen in Richtung Deckenpfronn. Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort fuhr der Citroen über die Böschung, riss einen Leitpfosten ab, streifte einen Baum und kollidierte schließlich frontal mit einem weiteren Baum, der durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt wurde. Anschließend rollte der Citroen noch weiter über einen Feldweg auf einen Acker, wo er schließlich zum Stillstand kam. Der 67-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Citroen wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Da aus dem Fahrzeug Betriebsflüssigkeiten ausliefen, musste das Erdreich durch die Straßenmeisterei teilweise abgegraben werden. Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf rund 5.000 Euro, der Flurschaden wird auf gut 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell