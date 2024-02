Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - Radfahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 19:10 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fahrradfahrer verletzt wurde und der verursachende Autofahrer von der Unfallstelle flüchtete. Der 19-jährige Fürstenauer befuhr ordnungsgemäß mit einem Pedelec den Radweg des Kreisverkehrs Osnabrücker Straße / Neuenkirchener Damm, als ein schwarzer SUV bei der Einfahrt in den Kreisel die Vorfahrt missachtete und es zum Zusammenstoß kam. Während der Radfahrer stürzte und sich dabei leicht verletzte, setzte der PKW-Fahrer die Fahrt in unbekannte Richtung fort. Der 19-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht, am Pedelec entstand ein kleiner Sachschaden. Wer Hinweise zu dem Unfall bzw. dem schwarzen SUV geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05901/961480 oder 05439/9690.

