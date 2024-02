Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Technischer Defekt- PKW in Brand geraten

Osnabrück (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.55 Uhr befuhr ein 35- jähriger Mann aus Voltlage mit seinem Ford den Fürstenauer Damm als er plötzlich Rauchgeruch in seinem Auto wahrnahm. Er bog daraufhin unverzüglich in die Feldstraße ein und verließ seinen PKW noch unbeschadet, als dieser plötzlich Qualm und Feuer im Motorraum aufwies. Der in Vollbrand geratene Ford wurde anschließend mit vereinten Kräften durch die Feuerwehren Merzen, Voltlage und Neuenkirchen gelöscht.

