Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Unfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Niedersachsenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte beim Rangieren seines Kraftfahrzeugs mit einem ordnungsgemäß geparkten schwarzen 5er BMW. An diesem entstand ein Schaden am hinteren linken Kotflügel. Die Polizei hofft nun, dass auf dem belebten Parkplatz jemand etwas gesehen hat und bittet Zeugen, sich unter 05461 9453-142 oder 05461-94530 zu melden.

