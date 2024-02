Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Wüste: Falsche Stadtwerkemitarbeiter erbeuteten Schmück

Osnabrück (ots)

Gegen 13 Uhr am Dienstagmittag klingelte es an der Wohnungstür eines 83-jährigen Mannes in der Langen Straße. Als der Senior die Tür öffnete stand ihm ein Mann gegenüber, welcher sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab. Der Fremde gaukelte dem 83-Jährigen vor, dass er aufgrund eines angeblichen Wasserohrbruchs in der Nachbarschaft nun den Wasserdruck in seiner Wohnung prüfen müsse. Beim Betreten der Wohnung ließ der falsche Mitarbeiter die Eingangstür offen, um seinem Mittäter einen ungehinderten Eintritt zu gewähren. Während der Betrüger den Senior in ein Gespräch verwickelte, nahm sein Komplize Schmuck aus dem Schlafzimmer an sich. Mit der Beute entfernten sich die Täter schließlich in unbekannte Richtung. Der Senior bemerkte den Diebstahl wenig später und erstattete Anzeige.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 zu melden.

Zur Beschreibung des falschen Stadtwerkemitarbeiters:

- 30- 40 Jahre - schlanke Statur, ca. 170-175 cm groß - gräulich gemusterter Pullover - darüber eine gelbe Warnweste

Darüber hinaus wird auf folgendes hingewiesen:

Bei Störungen in der Strom- oder Wasserversorgung sind nur in Ausnahmefällen Arbeiten von Mitarbeitenden der SWO Netz in den Häusern nötig. Sollten Mitarbeitende der Stadtwerke Osnabrück oder der SWO Netz um Einlass bitten, können sich diese immer ausweisen. Bewohner sollten sich unbedingt den Mitarbeiterausweis zeigen lassen, um Trickbetrügern keine Chance zu geben. Zur Sicherheit kann die Identität der Mitarbeitenden durch einen Anruf bei der Netzleitstelle unter Telefon 0541/2002-2020 überprüft werden.

