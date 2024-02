Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf/Laudiek: Versuchter bewaffneter Raub auf einen Lebensmitteldiscounter - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend gegen 19:40 Uhr kam es im Glandorfer Ortsteil Laudiek, in einem an der Straße Auf dem Haarkamp gelegenen Lebensmitteldiscounter, zu einem bewaffneten Raubüberfall. Den ersten polizeilichen Ermittlungen zur Folge, begaben sich zur Tatzeit zwei bislang unbekannte Männer zu einer der Kassen. An dieser saß zu diesem Zeitpunkt der 36-jährige Filialleiter. Weitere Kunden sollen sich in diesem Moment nicht im Geschäft aufgehalten haben. Die beiden Männer legten nun Waren von geringem Wert auf das Warentransportband und gaben vor, diese nun bar zahlen zu wollen. Als der 36-Jährige die Kasse öffnete, wurde er von einem der Männer mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert, die Hände hinter den Kopf zu nehmen. Anschließend kam es zu einem Handgemenge und die beiden Unbekannten flüchteten, ohne Beute, aus dem Supermarkt. Der Filialleiter wurde hierbei leicht verletzt. Möglicherweise suchten die Unbekannten einen in der Nähe geparkten dunklen Kombi auf, in dem ein Mittäter auf seine beiden Komplizen warteten.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, bekleidet mit: grauer Jogginghose, weiße Schuhe, schwarzer Jacke, dunkler Mütze, trug eine schwarze FFP2-Maske und Einweghandschuhe.

Täter 2: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, hagere Gestalt, braune kurze Haare, helle Augenfarbe, bekleidet mit: schwarzer Jogginghose, weiße Schuhe, schwarzer Daunenjacke, dunkler Mütze, trug eine schwarze FFP-Maske und Einweghandschuhe. Bei der mitgeführten Schusswaffe soll es sich um eine schwarze Pistole gehandelt haben.

Die Polizei in Georgsmarienhütte hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: *Wer hat vor oder nach der Tat verdächtige Personen, auf die die Beschreibungen zutreffen, beobachtet? *Wer hat auf dem Parkplatz der Straße Auf dem Haarkamp einen dunklen Pkw Kombi, möglicherweise 10-15 Jahre alt und ähnlich dem eines Skoda, gesehen bzw. ein solches Fahrzeug später bei der Fluchzt bemerkt?

Zeugen werden gebeten, sich an das das PK Georgsmarienhütte unter der Tel.: 05401-83160 zu wenden.

