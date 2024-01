Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 30-Jähriger sorgt für mehrere Einsätze - Bundespolizei nimmt Tatverdächtigen fest

Essen - Dortmund - Bielefeld (ots)

Am gestrigen Tag (8. Januar) versuchte ein Mann zunächst einer jungen Frau am Hauptbahnhof Essen das Portemonnaie und Mobiltelefon zu stehlen. Wenige Stunden später soll er es erneut versucht haben und wurde von Zeugen festgehalten. Diese soll er bedroht und beschimpft haben. Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen schließlich fest.

Gegen 11:30 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Essener Hauptbahnhof. Dabei trafen sie auf eine 24-Jährige, die lautstark auf sich aufmerksam machte. Zuvor versuchte ein algerischer Staatsbürger ihr die Geldbörse, sowie das Smartphone aus der Jackentasche zu entwenden. Als sie dies bemerkt habe, hielt die Nigerianerin ihre Gegenstände fest. Der 30-Jährige zerrte jedoch weiter an den Wertsachen, bis die Beamten eingriffen. Die Essenerin blieb bei der Tathandlung unverletzt. Bei einer Durchsuchung des Mannes aus Bielefeld fanden die Uniformierten rund 8 Gramm Marihuana auf. Nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalwache, nahmen die Polizisten den Tatverdächtigen fest und brachten ihn für weitere Ermittlungen in das Polizeigewahrsam Essen. Die Bundespolizisten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Raubes und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

Wenige Stunden später, gegen 16:15 Uhr, wurde die Bundespolizei am Dortmunder Hauptbahnhof über einen Diebstahl in dem RE6 (Köln/ Bonn Flughafen - Minden) informiert. Die Einsatzkräfte begaben sich unverzüglich zu dem Bahnsteig, an dem der Zug einfuhr. Dort trafen sie auf zwei Zeugen (38, 42) und den Tatverdächtigen. Zuvor soll der 30-Jährige unbemerkt versucht haben, den Rucksack einer Frau zu öffnen. Zudem sei den deutschen Staatsbürgern aufgefallen, dass sich in der Tasche des Mannes eine augenscheinlich weibliche Geldbörse befand. Als die Männer aus Lünen und Datteln den algerischen Staatsangehörigen ansprachen, soll dieser versucht haben zu flüchten und dabei das Portemonnaie in den Mülleimer der Zugtoilette geworfen haben. Die 38- und 42-Jährigen stellten den mutmaßlichen Dieb und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Dabei soll der Mann aus Bielefeld die Zeugen bedroht und beleidigt haben. Die Uniformierten fanden die Geldbörse in dem Mülleimer der Zugtoilette und stellte diese sicher. Gegen 18 Uhr meldete sich die Geschädigte des gestohlenen Portemonnaies in der Dienststelle in Bielefeld. Diese gab an, die Geldbörse am nächsten Tag in Dortmund abholen zu wollen.

Der Algerier wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Dortmund zugeführt. Die Bundespolizisten leiteten ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung und Bedrohung ein.

