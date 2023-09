POL-PDNR: Streitigkeiten unter Nachbarn, ein Beteiligter wird mit Haftbefehl gesucht

Leubsdorf (ots) - Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es auf der B 42 bei Leubsdorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 34-jährige Fahrer eines Transporters kam aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Der ihm entgegenkommende Fahrer eines PKW Skoda versuchte noch über einen vorhanden Grünstreifen auszuweichen, was jedoch eine Kollision mit dem Unfallverursacher nicht mehr in Gänze ...

