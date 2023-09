POL-PDNR: Jugendlicher wird Opfer eines versuchten Raubes

Vettelschoß (ots) - Am späten Samstagabend geriet ein Ehepaar auf dem Campingplatz Am blauen See in einen verbalen Streit, welcher in einem massiven Handgemenge endete. Die beiden beschuldigten sich gegenseitig der Körperverletzung, die Polizei konnte den Streit schlichten und leitete Strafverfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

mehr