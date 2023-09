Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Leubsdorf (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16:30 Uhr kam es auf der B 42 bei Leubsdorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der 34-jährige Fahrer eines Transporters kam aus noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Der ihm entgegenkommende Fahrer eines PKW Skoda versuchte noch über einen vorhanden Grünstreifen auszuweichen, was jedoch eine Kollision mit dem Unfallverursacher nicht mehr in Gänze verhindern konnte. Der PKW wurde am Heck getroffen und herumgeschleudert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Der 53-jährige PKW Fahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht, wurde jedoch lediglich leicht verletzt. Für die Unfallaufnahme war die B 42 einseitig gesperrt. Der Verkehr wurde für ca. eine Stunde durch die Polizei geregelt.

