Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter in Dortmund fest

Dortmund (ots)

Gestern (8. Januar) nahm die Bundespolizei zunächst einen Verurteilten am Dortmunder Flughafen fest. Wenig später verhafteten die Beamten im Hauptbahnhof Dortmund eine gesuchte Frau.

Gegen 15:10 Uhr wurde ein 35-Jähriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges in Richtung Eriwan/ Armenien vorstellig. Überprüfungen ergaben, dass dieser bereits von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht wurde. Das Amtsgericht Hamburg ordnete gegen den, in den Niederlanden lebenden, Mann Untersuchungshaft an. Dieser steht in Verdacht, im geschäftlichen Verkehr widerrechtlich ein Zeichen (Firmenlogo) benutzt zu haben, in der Absicht sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Die Einsatzkräfte nahmen den Gesuchten fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam Dortmund, sodass er einem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden konnte.

Nur wenig später, gegen 17:55 Uhr, kontrollierten Bundespolizisten eine 35-Jährige im Dortmunder Hauptbahnhof. Recherchen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Dortmund per Haftbefehl nach ihr suchte. Das Amtsgericht Kamen verurteilte die Deutsche im September 2021 rechtskräftig, wegen Diebstahls und Beihilfe zum Betrug in drei Fällen, zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 10 Euro. Da die Gesuchte bisher weder die geforderte Summe in Höhe von 670 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) zahlte, noch sich zum Strafantritt stellte, wurde sie zur Festnahme ausgeschrieben. Die Polizisten nahmen die Wohnungslose fest und brachten sie anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

