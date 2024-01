Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Geldern

Kleve - Kempen - Geldern (ots)

Bereits am 07.01.2024 um 00:30 Uhr vollstreckten Beamte der Bundespolizei einen Haftbefehl bei einer 42-jährigen deutschen Frau am Bahnhof in Geldern. Im Rahmen der bahnpolizeilichen Aufgabenwahrnehmung wurden ihre Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen überprüft. Dieser Abgleich ergab eine Ausschreibung des Amtsgerichts Geldern wegen eines Diebstahldeliktes. Hiernach wurde sie im Jahr 2023 zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 30 Euro verurteilt. Da die Verurteilte die Geldstrafe in Höhe von 450 Euro plus 86 Euro Verfahrenskosten nicht bezahlen konnte, wurde sie verhaftet und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Bei der Durchsuchung ihrer mitgeführten Sachen, konnten in einem Rucksack noch geringe Mengen an Betäubungsmittel, 0,5 Gramm und 10 Milliliter Amphetamine, aufgefunden werden. Hierfür wird sie sich in einem gesonderten Strafverfahren verantworten müssen. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde sie zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Willich eingeliefert.

