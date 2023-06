Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B3 - Auffahrunfall

Baden-Baden (ots)

Zu einem Auffahrunfall am Montagmorgen kam es auf der B3 im Kreuzungsbereich zur L67 bei Sandweier. Eine 56-jährige Mini-Fahrerin musste vor einer Ampelschaltung, die auf Rot wechselte, stark abbremsen. Ein 22-jähriger Audi-Fahrer, der hinter der Frau fuhr, soll den Bremsvorgang seiner Vorgängerin zu spät erkannt haben, so dass es zur Kollision der Fahrzeuge gekommen sei. Aufgrund von leichten Verletzungen wurde die Frau für die weitere medizinische Versorgung in das örtliche Klinikum nach Balg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen aufgenommen.

