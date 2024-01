Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet 54-Jährigem die Geldbörse

Essen (ots)

Mit einem Bild aus der Überwachungskamera fahndet die Bundespolizei nach einem Tatverdächtigen, welcher am 12. September 2023 im Essener Hauptbahnhof einem Reisenden das Portemonnaie gestohlen hat.

Gegen 18 Uhr verließ der Geschädigte die S9 am Bahnsteig zu Gleis 7 im Hauptbahnhof Essen. Von dort aus begab er sich zunächst in die Zwischenebene, um dann schließlich in die Haupthalle des Bahnhofes zu gelangen. Der unbekannte Mann näherte sich dem 54-Jährigen immer wieder und folgte diesem bis in ein Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof. Nur kurze Zeit später verlässt der Fremde die Filiale fluchtartig in die Richtung des Nordausgangs. Dabei verstaut er einen Gegenstand in seiner Bauchtasche.

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Essen die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des bisher unbekannten Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zum Tatzeitpunkt trug der Mann ein schwarzes T-Shirt mit einer neongrünen/ pinken Aufschrift, eine schwarze Jeans, weiße Turnschuhe und eine schwarze Bauchtasche.

Die Tat ereignete sich am 12. September 2023, zwischen 18:13 Uhr und 18:30 Uhr im Hauptbahnhof Essen. Wer kennt die Person auf den Lichtbildern? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Die Bilder können unter dem folgenden Link abgerufen werden: <https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_02_2024.html>

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell