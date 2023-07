POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Reizgaseinsatz in Gaststätte +++

Oldenburg (ots) - Am Samstag, gegen 12:45 Uhr, fiel Zeugen ein Kleinbus in Oldenburg auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Marschweg und Eversten auf. Der Kleinbus fuhr in starken Schlangenlinien. In Etzhorn verließ der Wagen die Autobahn und wurde bei einem Verbrauchermarkt abgestellt. Der Fahrer und seine ...

mehr