Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Einbrecher stehlen Audi und andere Wertgegenstände - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montagmorgen (10:30 Uhr) bis Dienstagmorgen (08:30 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus am Meller Berg unweit zum Hermann-Löns-Weg. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und andere Gegenstände, darunter auch den Fahrzeugschlüssel für einen grauen Audi Q5. Mit diesem flüchteten die Täter anschließend in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl oder zum Verbleib des grauen Audi Q5 mit dem amtlichen Kennzeichen HF-HG 318 geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Melle unter 05422/92260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell