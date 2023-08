POL-PDKO: Fest der 1000 Lichter

Urbar (ots) - In der Nacht vom 02.08.2023 - 03.08.2023 kam es zu einer Brandstiftung am Rheinunfer in Urbar. Nach derzeitigem Stand wurde ein Baum vermutlich vorsätzlich von unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Der Baum lag direkt am Rhein und es bestand keine Gefahr für Personen oder Gebäude. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf Lohweg 34 56170 Bendorf ...

