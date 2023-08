Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht auf der B9, Gem. Weißenmthurm - Zeugenaufruf

Andernach (ots)

Am 03.08.2023 gegen 05:58 Uhr ereignete sich auf der B9 in Fahrtrichtung Koblenz in Höhe der Anschlussstelle Neuwied ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Der flüchtige Pkw befuhr zunächst den linken Fahrstreifen der B9. In Höhe der Anschlussstelle Neuwied versuchte der flüchtige Pkw noch vor dem Abfahren an dieser einen vorausfahrenden Lastkraftwagen mit Anhänger zu überholen. Hierbei fuhr er zunächst über die Sperrfläche der Anschlussstelle, kam von der Fahrbahn ab und touchierte die dort befindliche Warnbarke. Im Anschluss setzte er seine Fahrt in Fahrtrichtung Neuwied unerlaubt und ohne anzuhalten fort. Es dürfte sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Dieser dürfte durch den Aufprall stark beschädigt worden sein. Wer hat diesen Vorfall beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben ?

