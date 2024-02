Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Sattelzugmaschine geschnitten - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der B68

Osnabrück (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen 14.35 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B68 bei Bramsche. Der unbekannte Fahrer eines dunklen Kleinwagen schnitt auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Hesepe in Richtungsfahrbahn Norden die Fahrspur einer Sattelzugmaschine. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 33-jähriger Fahrer des Lkw nach rechts aus und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden an der Sattelzugmaschine. Der für den Unfall ursächliche Autofahrer zog anschließend von dannen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher oder seinem Pkw nimmt nun die Polizei aus Bramsche unter 05461/94530 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell