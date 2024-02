Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Betrunkener scheiterte beim Versuch des Fahrraddiebstahls

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum Sonntag war ein 43-Jähriger scheinbar zu betrunken, um ein nicht abgeschlossenes E-Bike zu stehlen. Nachdem der Mann das Zweirad gegen 2.20 Uhr auf dem Gelände einer Freizeiteinrichtung in der Osnabrücker Straße an sich genommen hatte, stürzte er nach zehn Metern zu Boden. Das E-Bike hatte der 43-Jährige nach Aussagen von Zeugen nur geschoben. Diese trafen den völlig Betrunkenen auf dem Boden liegend an und informierten die Polizei. Die Beamten führten noch vor Ort einen Alkoholtest mit dem Fahrraddieb durch. Das Ergebnis: Über 2,5 Promille. Gegen den Mann aus Versmold wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell