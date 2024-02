Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Schwerer Unfall au der L81

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagnachmittag ereignete sich auf der Levener Straße (L81) ein Verkehrsunfall, bei dem ein 29-jähriger Dodge-Fahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Seine fünfjährige Tochter, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Auto saß, erlitt schwere Verletzungen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen fuhr der Mann aus Bohmte gegen 18:40 Uhr mit seinem Dodge Challenger auf der Landesstraße in Richtung NRW, als er versuchte, einen vor ihm fahrenden VW Polo zu überholen. Während des Überholmanövers scherte plötzlich die unmittelbar hinter dem Polo fahrende Ford-Fahrerin nach links aus, um ebenfalls an dem Kleinwagen vorbeizufahren. Die 19-Jährige Fahrerin des Fords vom Typ Fiesta übersah dabei vermutlich, dass sich der Dodge-Fahrer bereits im Überholvorgang befand. Beide Fahrzeuge kollidierten daraufhin miteinander, wodurch der 29-Jährige die Kontrolle über sein Auto verlor und frontal gegen einen Straßenbaum prallte. Durch die Wucht des Aufpralls erfasste der Fiesta den VW Polo und kam rechts neben der Fahrbahn in einem Straßengraben zum Stillstand. Der Polo drehte sich um 180 Grad und blieb auf der Fahrbahn stehen. Bei dem Zusammenstoß mit dem Baum erlitt der 29-jährige Dodge-Fahrer lebensgefährliche Verletzungen. Aufgrund der Deformierung war der Mann mit seiner Tochter zunächst in dem Unfallwagen eingeklemmt. Die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Stemwede waren etwa eine Stunde lange mit dem Befreien der Schwerverletzten beschäftigt. Ein Rettungshubschrauber flog den jungen Vater in ein Krankenhaus, seine Tochter wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und dabei von einem Angehörigen begleitet. Die 19-jährige Fiesta-Fahrerin und ihr 21-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen, ebenso wie die 69-jährige Polo-Fahrerin. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurden die beteiligten Fahrzeuge beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme blieb die L81 für mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Ausleuchtung des Unfallorts wurde zusätzlich die Feuerwehr aus Bohmte angefordert.

