Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Illegales Glücksspiel und illegale Beschäftigung im Fokus - Gemeinsame Kontrollaktion von Stadt, Zoll und Polizei Osnabrück

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend führten die Behörden in Osnabrück gemeinsam eine erfolgreiche Kontrollaktion in den Räumlichkeiten mehrerer Lokalitäten im Stadtgebiet durch. An der Aktion beteiligten sich die Polizei Osnabrück, der Ordnungsaußendienst der Stadt Osnabrück und die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls. Das Hauptaugenmerk der Kontrolle lag auf illegalen Glücksspielautomaten sowie der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nach der Spielverordnung. Darüber hinaus widmeten sind die Polizeibeamten dem Themenfeld der Prostitution währenddessen sich der Zoll mit dem Bereich illegaler Beschäftigung befasste. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamten zahlreiche illegale Spielautomaten, darunter sogenannte Fun-Game Automaten fest. In einem Nachtclub wurde eine Frau mit dem Verdacht des illegalen Aufenthaltes in Gewahrsam genommen. Eine Shisha-Bar wies erhebliche Baumängel und Brandschutzmängel auf. Zudem war keine Lüftungsanlage in Betrieb und es waren zu wenig CO2-Warner vorhanden. Durch die Mitarbeiter der Stadt wurde der Betrieb vorerst untersagt, bis die Mängel nachweislich behoben sind. In einem Vereinsheim stellten die Ordnungshüter eine Schankwirtschaft fest, für die jedoch keine Gewerbesteuer entrichtet wird. In einem anderen Fall übermittelte der Zoll eine Kontrollmeldung an das Finanzamt, da die Einnahmen aus der Gastwirtschaft einer Bar und die gezahlte Pacht nicht plausibel sind. Zudem besteht der Verdacht des Verstoßes nach dem Sozialversicherungsgesetzt.

Die involvierten Behörden betonen ihre Entschlossenheit im Kampf gegen illegale Glücksspielaktivitäten und illegale Beschäftigung und werden weiterhin koordinierte Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen zu gewährleisten.

