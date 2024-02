POL-OS: Osnabrück/A1/A30: Polizei stoppt vier überladene Transportfahrzeuge

Osnabrück (ots) - Am Mittwochabend (ca. 21:30 Uhr) ereignete sich auf der Gosestraße eine Verkehrsunfallflucht. Ein Sattelzug verließ den Parkplatz des Netto Marktes und kollidierte beim Abbiegen mit einer Laterne am Straßenrand. Die Straßenlaterne wurde beschädigt, der Sattelzug entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung der B68. Die Polizei ermittelt ...

