Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/A30: Bei überhöhter Geschwindigkeit die Polizeikontrolle mit dem Smartphone gefilmt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag fiel einer Polizeistreife auf der A30 bei Osnabrück ein Audi auf, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Die Beamten befuhren gerade mit einem Messfahrzeug die A30 zwischen Melle und Osnabrück, als ihnen der Wagen mit erhöhter Geschwindigkeit auffiel und sie die Geschwindigkeitsmessung starteten. Bei erlaubten 100km/h fuhr der Audi S6 nach Abzug der Toleranz mit 168km/h in Richtung Rheine. Bei der anschließenden Kontrolle fiel der Blick den eingesetzten Kräften auf das Smartphone des 26-Jährigen, auf dem ein Chatverlauf noch geöffnet war. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrer den gesamten Anhaltevorgang gefilmt und das Video anschließend versandt hatte. Demensprechend wird er sich nun neben der Geschwindigkeitsüberschreitung auch noch für die Nutzung des Handys am Steuer verantworten müssen.

