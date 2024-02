POL-ST: Rheine, 18-jährige Motorradfahrerin schwer verletzt

Emsdetten (ots) - In der Zeit von Dienstag (30.01.), 23.30 Uhr bis Mittwoch (31.01.), 07.25 Uhr kam es an der Theodor-Heuss-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer VW Passat, der in Höhe der Hausnummer 4 entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Hansestraße stand, wurde im rechten vorderen Fahrzeugbereich stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte ...

mehr