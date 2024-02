POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Nach einem Einbruch in einen Baumarkt am vergangenen Wochenende hat die Polizei in Rheine einen 36-Jährigen festgenommen. Mittlerweile sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Am Sonntagmorgen (28.01.24) war ein Einbruch in einen Baumarkt an der Paulstraße in Stadtberg gemeldet worden. Gegen 08.30 Uhr war ein Alarm ausgelöst worden. Der bis ...

