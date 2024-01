Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Autoaufbrecher festgenommen, erfolgreiche Fahndung nach der Tat

Rheine (ots)

Die Polizei in Rheine hat in der Nacht zu Mittwoch (31.01.24) einen 34-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser mehrere Autos in Mesum aufgebrochen hatte. Um kurz nach Mitternacht rief ein Zeuge bei der Polizeileitstelle an. Er hatte beobachtet, wie ein Unbekannter auf einem Firmenparkplatz an der Straße Dille die Fensterscheiben mehrerer Autos eingeschlagen hatte. In mindestens einen weiteren, offenbar unverschlossenen Wagen drang der Täter ein und versuchte, das Auto kurzzuschließen. Dies misslang. Anschließend floh der Mann in Richtung Lidl-Markt. Der Zeuge konnte eine Täterbeschreibung abgeben. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Autoaufbrecher ein. Die Beamten nahmen den Beschuldigten kurz nach dem Anruf durch den Zeugen im Bereich Alte Bahnhofstraße vorläufig fest. Es handelt sich um einen 34-Jährigen aus Rheine, der bereits polizeilich in Erscheinung getreten ist. Die Ermittlungen dauern an.

