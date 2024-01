Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Baumarkt Fenster eingeschlagen

Steinfurt (ots)

In Hörstkamp sind unbekannte Täter in einen Baumarkt eingebrochen. Zwischen Samstag (27.01.24), 18.30 Uhr, und Montag (29.01.24), 07.30 Uhr, schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in das Gebäude am Staelskottenweg. Mehrere Räume wurden nach Diebesgut durchsucht. Ob die Täter etwas entwendeten, steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch, Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Rheine entgegen unter 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell