Polizei Mettmann

POL-ME: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann: Kindsmutter des aufgefundenen Säuglings ermittelt - Monheim am Rhein - 2308051

Mettmann (ots)

Wie in einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann am gestrigen Montag, 14. August 2023, berichtet, war am Sonntagmorgen auf der Poststraße in Monheim am Rhein ein Säugling, versteckt vor einem Haus liegend, von einer 52-Jährigen aufgefunden worden (siehe unsere ots-Meldung 2308044 unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5580150).

Aktuelle Lagefortschreibung:

Noch im Laufe des Montagnachmittages konnte die Polizei die 16-jährige Kindsmutter ermitteln.

Alarmierte Rettungskräfte brachten das junge Mädchen, welches den Umständen entsprechend wohlauf ist, zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen besteht auch für das unterkühlt aufgefundene Baby keine Lebensgefahr mehr. Es wird weiterhin stationär versorgt.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen die 16-Jährige ein. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wird die Jugendliche heute einem Haftrichter vorgeführt.

