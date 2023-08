Polizei Mettmann

POL-ME: 13-jähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Velbert - 2308049

Mettmann (ots)

In Velbert ist am Montag (14. August 2023) ein 13 Jahre junger Radfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Jugendliche gegen 7:25 Uhr mit seinem Fahrrad über die Von-Humboldt-Straße in Richtung Kopernikusstraße gefahren. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 50-jähriger Velberter, mit seinem Kia Carnival von der Brehmstraße aus kommend auf die Von-Humboldt-Straße abzubiegen, wobei er den vorfahrtberechtigten Radfahrer missachtete.

Der Radfahrer prallte daraufhin in die Seite des Autos, wobei er schwer am Bein verletzt wurde. Der 13-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

