Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Garage gerät in Brand Feuer greift auf Gebäude über

Steinfurt (ots)

Am Montag (209.01.24) gegen 18.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Garagenbrand im Fürstengrund. Das Feuer griff auf das angrenzende Haus über. Dies ist nach jetzigem Ermittlungsstand aktuell nicht bewohnbar. Es sind keine Personen verletzt worden. Eine weitere Garage, die unmittelbar an die oben beschriebene angrenzt, wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Über die Höhe des Sachschadens können bislang keine Angaben gemacht wer-den. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten etwa 3 Stunden an. Der Brandort ist beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

