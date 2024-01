Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Heckenbrand Die Polizei sucht Zeugen

Steinfurt (ots)

Am Samstag (27.01.24) gegen 12.15 Uhr wurde die Polizei zu einem Heckenbrand in der Welsche Stiege gerufen. Zeugen konnten beobachten, dass zwei Jugendliche Feuerwerkskörper angezündet haben und diese dann in die Hecke geworfen haben. Die Jugendlichen sind danach auf Fahrrädern in unbekannte Richtung weggefahren. Zeugen beschreiben den ersten Jugendlichen wie folgt: 13-15 Jahre alt, korpulente Statur, schwarze Jacke, schwarzer Schal über den Mund gezogen, fuhr ein rotes Fahrrad. Der Zweite sollte ebenfalls etwa 13-15 Jahre alt sein, schlanke Statur, war mit einer schwarzen Jacke und einem schwarzen Schal über den Mund gezogen bekleidet und fuhr ein schwarzes Fahrrad. Die brennende Hecke wurde von der Neuenkirchener Feuerwehr gelöscht. Die Höhe des Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden. Wer Angaben zur Tat machen kann, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizei in Rheine unter 05971-9384215.

