POL-ST: Mettingen, Einbruch in Einfamilienhaus Täter durchsuchen Gebäude

Steinfurt (ots)

In der Zeit von Donnerstag (25.01.24), 16.30 Uhr, bis Freitag (26.01.24) 15.30 Uhr sind Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Fangkampstraße eingedrungen. Dazu hebelten sie eine Kellertür auf. Die Unbekannten durchsuchten das komplette Haus und durchwühlten sämtliches Mobiliar. Was genau entwendet worden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat machen kann, wird gebeten sich unter 05451-5914315 bei der Polizei Ibbenbüren (zuständig für Mettingen) zu melden.

