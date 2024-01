Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Einbruch in Lagerhalle Tür aufgehebelt

Steinfurt (ots)

Am Hullmanns Damm ist in der Zeit zwischen Samstag (27.01.24), 14.00 Uhr, und Montag (29.01.24), 10.45 Uhr, in eine Lagerhalle eingebrochen worden. Unbekannte Täter hebelten eine Tür auf der Rückseite auf. Im Gebäude suchten die Einbrecher nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Vom Gelände einer Nachbarfirma an der Johannemannsstraße wurden mehrere Bedienelemente für Kräne entwendet. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag (26.01.24), 14.00 Uhr, und Montag, 15.00 Uhr - vor und nach der Tatzeit des Einbruchs in die Lagerhalle. Ein Tatzusammenhang ist nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen entgegen, bei der Wache in Lengerich unter 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell