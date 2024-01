Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Homburg

Homburg (ots)

Zwischen dem 13.01.2024, 21:00 Uhr, und dem 14.01.2024, 14:00 Uhr, kam es in der Finkenstraße in Homburg, in Höhe des Anwesens 2, zu einem Verkehrsunfall. Das unfallverursachende Fahrzeug (vermutlich gelbe Lackierung) kollidierte, vermutlich bei einem Wendevorgang, mit einem am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten grauen Opel Adam. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der flüchtige Pkw müsste vorne oder hinten an einer Fahrzeugecke (vordere oder hintere Stoßstange) einen Streifschaden aufweisen.

Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell