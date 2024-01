Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit 4 schwer verletzten Personen im Bereich 66440 Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 13.01.2024, gegen 08:15 Uhr, ereignete sich auf der L101, zwischen Altheim und Peppenkum, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Pkw, bei dem alle 4 Insassen schwer verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand. Kurz nach Ortsausgang Altheim stießen ein Pkw, besetzt mit dem 37-jährigen Fahrer sowie den zwei Insassen im Alter von 37 und 15 Jahren, und ein entgegenkommender Pkw, besetzt mit der 57-jährigen Fahrerin, aus bislang noch ungeklärter Ursache frontal zusammen. Bei den Insassen handelte es sich jeweils um französische Staatsbürger. Nach der Kollision fingen beide Pkw an zu brennen. Noch bevor die Fahrzeuge schließlich in Vollbrand gerieten, konnten sich die Insassen daraus retten, mussten jedoch schwer verletzt durch die eintreffenden Rettungskräfte versorgt werden. Zu lebensgefährlichen Verletzungen kam es glücklicherweise nicht. Zur weiteren ärztlichen Versorgung wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser ver-bracht. Der Abtransport des männlichen Fahrzeugführers erfolgte durch einen Rettungshubschrauber. Trotz sofortiger Löschmaßnahmen durch die Feuerwehr brannten beide Pkw vollständig aus, so dass durch die Hitzeentwicklung auch der Fahrbahnbelag beschädigt wurde. Der Streckenabschnitt war ca. 8 Stunden voll gesperrt. Aufgrund der unklaren Umstände wurde zudem ein Sachverständiger hinzugezogen, der die Unfallursache untersucht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Sachschadens an der Fahrbahn ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg in Verbindung zu setzen (06841-1060).

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell