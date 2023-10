Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen stellen betrunkenen Beschuldigten zu Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Hildesheim (bli) - Am Samstag, 07.10.2023, gegen 11.40 Uhr, melden mehrere Zeugen unabhängig voneinander der Polizei über Notruf, dass ein weißer Transporter die BAB 7 in Richtung Norden in Schlangenlinien befahre. Die Zeugen folgen dem Transporter, welcher die Autobahn an der Anschlussstelle Hildesheim verlässt und im dortigen Kurvenbereich die Außenschutzplanke touchiert. Letztlich gelingt es den Zeugen den Transporterfahrer im Gewerbegebiet Glockensteinfeld zum Anhalten zu bewegen. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Polizei kann erheblicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 46-jährigen Fahrzeugführers aus Polen wahrgenommen werden. Eine Überprüfung ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 2,64 Promille. Den 46-jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholbeeinflussung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Eine Blutprobe wurde entnommen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell