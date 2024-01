Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fußgänger in Homburg

Homburg (ots)

Am 11.01.2024, gegen 09:55 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich der Kaiserstraße / Bexbacher Straße (B423) ein Verkehrsunfall zwischen einem weißen Transporter und einem Fußgänger. Der 46-jährige Fahrer des Transporters bog von der Kaiserstraße von der Innenstadt kommend nach rechts auf die Bexbacher Straße in Fahrtrichtung Bexbach ein. Hierbei übersah er den 52-jährigen Fußgänger, welcher die Fahrbahn an der entsprechenden Fußgängerampel überquerte. Der Fußgänger wurde von dem Transporter erfasst und kurz mitgeschleift. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde in die Notaufnahme der Uniklinik Homburg verbracht.

Die Bexbacher Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen Kaiserstraße und Richard-Wagner-Straße für ca. 3 Stunden vollgesperrt.

Die Polizei sucht in dieser Sache weitere Unfallzeugen. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

