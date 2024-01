Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht

Homburg (ots)

Am 09.01.2024, in der Zeit von 11.10 Uhr bis 11.40 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des Globus Marktes in Homburg/Einöd ein roter Pkw der Marke Hyundai, Zweibrücker Kreiskennzeichen, durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

