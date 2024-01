Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung in Homburg

Homburg (ots)

Am Montag, den 08.01.2024, zwischen 14:15 Uhr und 16:05 Uhr, ereignete sich eine Sachbeschädigung in der Beeder Straße in Homburg. Konkret wurde hierbei der Lack der Beifahrerseite eines geparkten silbernen Opel Astras mittels eines unbekannten Gegenstands zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell