POL-BO: Unter Drogeneinfluss: Pedelecfahrer (38) stürzt über den Lenker und wird schwer verletzt

Herne (ots) - Erst schien alles in Ordnung zu sein, doch dann wehte der Wind die Alkoholfahne des Lastwagenfahrers in Richtung der Polizisten. Im Lkw durfte er am Ende trotzdem bleiben - zum Schlafen. Kerzengrade stand der angehaltene Lastwagenfahrer am Donnerstag, 21. September, vor den Beamten der Verkehrsdienstgruppe 1 aus Bochum. Sein 40-Tonnen-Sattelzuggespann aus ...

mehr