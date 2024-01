Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall BAB 8

Kirkel (ots)

Am Morgen des 04.01.2024, gegen 07:35 Uhr, kam es auf der BAB 8 in Höhe Autobahnkreuz Neunkirchen in Fahrtrichtung Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Hierbei verlor eine Fahrzeugführerin aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Leitplankenelement. Durch diesen Verkehrsvorgang mussten zwei nachfolgende Fahrzeuge eine Notbremsung einleiten. Ein weiteres Fahrzeug nahm, ebenfalls aufgrund unangepasster Geschwindigkeit, die beiden stehenden Fahrzeuge auf der BAB 8 nicht wahr. Beim Versuch auszuweichen kollidierte dieses Fahrzeug mit einem der beiden stehenden sowie mit dem zuvor verunfallten Fahrzeug. Hierbei wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt.

Die BAB 8 in Fahrtrichtung Zweibrücken musste für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt werden, ehe der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden konnte. Insgesamt dauerten die Verkehrsbeeinträchtigungen ca. 2,5 Stunden an.

Während der Verkehrsunfallaufnahme kam es weiterhin zu zwei bedeutenden Ordnungswidrigkeiten. Zwei Fahrzeugführer missachteten die polizeiliche Absperrung und führten ihr Fahrzeug entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung, um die BAB 8 zu verlassen und so den Stau zu umgehen. Dies konnte allerdings jeweils durch die Polizeikräfte vor Ort verhindert werden.

