Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht in Bexbach

Bexbach (ots)

Am Samstag, den 13.01.2024, gegen 10:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Lidl, Hochstraße in Bexbach, zu einem Verkehrsunfall. Ein schwarzer BMW stand hierbei nahe der Einkaufswagen-box und wurde beim Ein- oder Ausparken durch ein unbekanntes, vermutlich rotes Fahr-zeug beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841/1060) in Verbindung zu setzen.

