Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Mann nach Streitigkeiten in der AKN mittels Cutter-Messer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (20.11.2023) ist es gegen 22.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Fahrgästen der AKN auf der Linie A 2 mit Fahrtrichtung Neumünster gekommen.

Vorangegangen war offenbar ein Streit über Abstellflächen für Fahrräder innerhalb des Zuges. Als der Geschädigte, ein 34-jähriger aus Brandenburg an der Havel, den Zug in Bad Bramstedt verlassen wollten, wurde er von einem 64-jährigen Neumünsteraner angegriffen und mit einem Cutter-Messer im Gesicht und am Hals verletzt.

Während der Geschädigte den Zug in Bad Bramstedt verließ und über den Lokführer die Polizei alarmierte, verblieb der Beschuldigte im Zug und fuhr zunächst weiter. Eine Streife der Polizei konnte den Mann dann am Bahnhof in Wiemersdorf aus dem Zug holen und vorläufig festnehmen.

Im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort wurde der Beschuldigte zum Polizeirevier Norderstedt verbracht und von dort nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Sachbearbeitung zu diesem Fall hat die Kriminalpolizeistelle Bad Segeberg übernommen. Zeugen, die Angaben zu der beschriebenen Auseinandersetzung machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04551-884-0.

