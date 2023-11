Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Rellingen - Rentnerin reagiert lautstark auf versuchten Trickdiebstahl und bleibt so in Besitz ihres Geldes - Polizei erhofft sich Zeugenhinweise

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Donnerstag ist es in der Hauptstraße zu einem versuchten Trickdiebstahl zum Nachteil einer Rentnerin gekommen.

Die Frau hatte ihren Pkw vor dem dortigen Rathaus abgestellt und wollte gerade Gegenstände in den Kofferraum einladen. Ein Mann trat dann an die Rentnerin heran und gab vor, ihr beim Einladen helfen zu wollen. Das Angebot wurde abgelehnt und der Mann zog sich zunächst zurück. Dann trat der Mann jedoch abermals an das Fahrzeug heran. Die Geschädigte saß bereits auf dem Fahrersitz als der Unbekannte Geld gewechselt haben wollte. Auch diese Bitte lehnte die Rentnerin mit dem Hinweis, kein Wechselgeld zu haben, ab. Die Geldbörse hielt die Frau dabei in der Hand. Mit einem schnellen Griff entwendete der Täter dann 300,- Euro, was von der Geschädigten aber nicht unbemerkt blieb. Lautstark rief sie um Hilfe und forderte ihr Geld zurück. Tatsächlich händigte der Täter ihr das Geld wieder aus und verschwand in unbekannte Richtung.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, mit ca 1,65 m auffallend klein, kräftige Statur, dunkle Haare, dunkle Augen, dunkle Kleidung.

In seiner Nähe hatte sich eine Frau aufgehalten, die nach Einschätzung der Rentnerin zu dem Mann gehört haben müsste.

Diese Frau konnte ebenfalls beschrieben werden: Ca. 1,75 m groß, kräftige Statur, hellbraune Haare und bekleidete mit einem beige farbenen Mantel.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Polizeistation Rellingen geführt. Zeugen, die zu diesem Sachverhalt Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04101-498-0

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell