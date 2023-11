Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt

Kaltenkirchen - Zwei versuchte Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Montag (20.11.2023) ist es in der Straße "Rühmels" in Bad Bramstedt zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl in einem Einfamilienhaus gekommen.

In einem Zeitraum von ungefähr 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Wohngebäude ein und durchsuchten mehrere Zimmer nach Stehlgut. Aus bisher unbekannten Gründen ließen die Eindringlinge von ihrem Vorhaben ab und flüchteten, nach der Spurenlage zu urteilen, aus dem Haus und anschließend über ein rückwärtig gelegenes Feld.

Gegenstände wurden bei diesem Versuch nicht entwendet.

Am gleichen Tag in einem ähnlichen Tatzeitraum von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr ist es im "Glockenblumenweg" in Kaltenkirchen ebenfalls zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus gekommen.

In diesem Fall versuchten die unbekannten Täter gewaltsam in das Haus zu gelangen, scheiterten jedoch und flüchteten anschließend durch den rückwärtigen Garten in unbekannte Richtung.

Der summierte Sachschaden der beiden Taten wird vorläufig auf ungefähr 2.500 Euro geschätzt.

Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

