Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kaltenkirchen - Komplettentwendung eines Pick-Ups - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In der Zeit zwischen Samstag (18.11.2023), 18:00 Uhr und Montag (20.11.2023), 09:00 Uhr ist es in der Carl-Zeiss-Straße zu der Komplettentwendungen einer Mercedes-Benz, X-Klasse gekommen.

Ersten Ermittlungen zur Folge traten Unbekannte über ein Nachbargrundstück an das Tatgrundstück heran und brachen ein Zaunelement aus der Umfriedung des Betriebsgeländes. Im Anschluss entwendeten sie das Fahrzeug in der Farbe Grau von dem Gelände einer Kfz-Werkstatt in Kaltenkirchen. An dem Fahrzeug befanden sich zum Tatzeitpunkt keine amtlichen Kennzeichen.

Nach einer ersten Schätzung dürfte sich der Sachschaden auf 40.000 Euro belaufen.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalinspektion in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0.

